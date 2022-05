Régen túlnőtt azon a Disney, hogy meséket készítsen: a fél szórakoztatóipar az övék lassan, saját streamingszolgáltatásuk van, nemrég pedig beszálltak az ingatlanbizniszbe is egy luxuslakóparkkal.

Az itt található otthonokat persze be is kell rendezni, a jövőbeli tulajdonosoknak pedig már lehetőségük lesz mindenféle Disney-bútorokkal kicsinosítani életterüket. A cégóriás megalapította ugyanis a Disney Home-ot, ahol tényleg mindent lehet kapni a szőnyegtől a kiságyon és a polcon át a párnáig vagy a tükörig. A kollekció számos ponton kapcsolódik a tévében vagy épp a mozivásznon látottakhoz is, így a bútorokon Mickey egér és Darth Vader is megelevenedhet.

Az iparágba komoly okkal szállt be a Disney: míg tavaly a mozik világszerte összesen 21 milliárd dollárt hoztak a konyhára, addig a lakberendezési cégek 682 milliárd dollárt kaszáltak – a különbség több mint 32-szeres, és ha cég csak egy aprócska morzsát is elcsíp az óriási tortából, már azzal hatalmasat kaszálnak.