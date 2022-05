Valószínűleg senkinek sem kell bemutatni az olasz Riva motorcsónakokat: már legalább hetven éve ezek a hajók jelentik a vízi közlekedés legelegánsabb formáját a francia Riviérán vagy épp az észak-olaszországi tavakon. Ezt a stílust igyekezett megeleveníteni egy finn asztalos, Hannu Viren is 1995-ben.

Épített is fenyőből és mahagóniból egy csodásan kinéző kis csónakot, melyet ötrétegű lakkozással tett tökéletessé. A fémrészeket is a mester kovácsolta, ugyanis ehhez is ért. 3,7 méteres hosszával és 1,25 méteres szélességével két fő számára ideális hajó lett az ezer tó országában. Mindez azonban nem valósulhatott volna meg, ha nem vásárol mindenek előtt egy 80-as évekbeli Kawasaki jet-skit.

Az abból kiszuperált erőforrást betette a Riva-utánzat hátuljába, így megszületett a Jet-Zet. A 250 kilós alaptömeghez így 50 lóerő társult, ami elég jó érték: még két utassal is képes 65 km/órás sebességre a csónak.

A máig működőképes, üzemóránként 10 liter benzint fogyasztó hajót stílusosan Monacóban árverezik el. Az ilyen egyedi építésű járművek valós értéke mindig kétséges, de az RM Sotheby’s aukciósház szerint 16-24 ezer euró közötti összeget érhet valakinek a mutatós csónak.