Te is bonyolódtál már olyan társasjátékba, amiről azt hitted, soha nem ér véget? Legtöbbünknek talán a Monopoly volt az, mely elvihette akár fél vagy egész napunkat is, pedig nem is a leghosszabb, csak a hagyományos verziójával játszottunk.

Mindez azonban semmiség Robert Wardaugh szórakozásához képest. A kanadai történészprofesszor és csapata már 40 éve, 1982 óta játszik a Dungeons & Dragons nevű szerepjátékkal, azon belül is egyetlen történetszálat görgetve évtizedek óta. Wardaugh a játékban mesélőként vesz részt, ő a játékmester, míg társai különféle karaktereket alkotnak maguknak, és azok bőrében kalandoznak a fantasyvilágban: együtt problémákat oldanak meg, harcolnak, kincseket és tudást szereznek. Eközben a karakterek tapasztalatpontokat szerezhetnek, amivel a saját erejüket növelhetik.

A játéktér ennek megfelelően nagyobb is, mint egy kis dobozban elférő összehajtható kartonlap. A professzor annyira komolyan veszi a hobbiját, hogy direkt olyan házat vásárolt annak idején, amelynek pincéjében kialakíthatott egy óriási játékteret. Itt a figurák valós terepen játszhatnak, melynek részletességét jelzi, hogy nagyjából 30 ezer miniatúra (fák, házak, várfalak, stb.) alkotja a világot.

Az évek során nem végig ugyanazok az emberek játszottak Wardaugh irányításával: akinek meghalt a játékbeli karaktere, kiesett. 40 év alatt 50 játékos körülbelül 500 karaktere fordult már meg a vélhetően rekordhosszú D&D-kampányban. Köztük van a professzor lánya is, aki hatévesen csöppent bele ebbe a világba, és 14 éve már ő is dob a 10 és 20 oldalú dobókockával, ha ő a soros.

Ha a hagyományos táblás társasjátékok közt keressük a leghosszabbat, akkor a The Campaign for North Africa a győztes: az 1978-ban bemutatott játék táblája majdnem 3 méter hosszú és és 86 cm széles. Kell is a hely, mert rá kellett férnie Észak-Afrika részletes térképének. A történetben ugyanis az ottani második világháborús hadszínteret játszhatja le két csapat, nagyjából úgy 1500 óra alatt. A játékszabály összesen 168 oldal terjedelmű.