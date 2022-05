Egyelőre csak a SpaceX űrrakétáiról jelenthető ki, hogy újra lehet őket hasznosítani, azonban nem ők az egyedüliek, akiket érdekel ez a terület. A Földre maguktól visszatérés helyett a Rocket Lab egészen más módszerrel mentené meg az űreszközöket, melyet nemrég ki is próbáltak.

A cég azok után, hogy az űrbe lőtt 34 műholdat, a kilövés utáni első, Electron nevű rakétafázist próbálta megmenteni a megsemmisüléstől. Először a megfelelő szögbe állították az eszközt, hogy a Föld felé visszazuhanó darab a lehető legkisebb hő- és nyomásterhelést kapja a légkörbe történő belépéskor. Ezt követően két ejtőernyő lassította le annyira a zuhanó Electront, hogy

a két kilométeres magasságban repülő Sikorsky S-92 helikopter elkapja azt egy kampóval.

This is what it looked like from the front seats. pic.twitter.com/AwZfuWjwQD

— Peter Beck (@Peter_J_Beck) May 3, 2022