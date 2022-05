Több mint húsz éve, 1999-ben indult a HáziPatika.com, amely mára Magyarország legnagyobb és leglátogatottabb egészségügyi portálja lett. A Central Mediacsoport jóvoltából teljes arculati és technológiai megújuláson esett át a portál, amely orvosfoglalási szolgáltatással bővült.

Az új szolgáltatásokon felül a portál tartalma is megújult, több új rovat is indult. Az oldal szerkesztői szeretnének több személyes történetet bemutatni a Beteghang rovatban, ehhez olvasói leveleket is várnak.