Nem lennénk annak a pincérnek a helyében, aki az alábbi videóban szerepel. A felvételt egy biztonsági kamera rögzítette április 24-én a szentpétervári Frou Frou étteremben: a képeken a padlótól a plafonig palackok sorakoznak, melyekből egyet igyekszik kihúzni a férfi.

A videón egyértelműen nem vehető ki, de a palackokat láncok vagy kötelek tartják. Ezekből szakadt el az egyik, majd beindult a megállíthatatlan reakció: elkezdtek leesni a palackok. A videó végére gyakorlatilag az egész polc leomlott, természetesen nem egy üveg tartalma veszett kárba.

In a Russian restaurant, a cable burst that held bottles of wine. Each of them cost more than $1000 💸 pic.twitter.com/RksyHXmK0D

— George Lolux (@lol_ux) April 24, 2022