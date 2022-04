A Bach Long (Fehér Sárkány) függőhíd, amely a Moc Chau régió legújabb turistalátványossága, két hegyet köt össze egy 150 méter mély völgy fölött. A helyi idegenforgalmi hivatal kezdeményezni fogja, hogy a Guinness hivatalosan is a világ leghosszabbjaként ismerje el a vietnámi függőhidat. A világ leghosszabb üveg gyalogoshídja címet jelenleg egy 526 méteres, 2020-ban átadott függőhíd viseli a kínai Kuangtung tartományban.

The world longest glass bridge is in Moc Chau, Son La, Vietnam.

Length: 632m

Name: Bach Long / White Dragon

The mountainous province is also famous for healthy environment with green tea farms.. pic.twitter.com/yUTpJpeRPX