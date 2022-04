A gyémánt szóról az emberek többségének a teljesen átlátszó, csiszolt ékkövek jutnak az eszébe, és valóban a szerkezetileg tökéletes, „szennyeződéstől” mentes gyémántok ilyenek is.

Ugyanakkor akár a kristályszerkezet „hibáiból”, akár a szénen túli más elemek jelenlétéből, azaz „szennyeződésből” adódóan más színek is lehetségesek. A halványsárgától a piroson, barnán keresztül a feketéig – hogy a mesterségesen színezett gyémántokról most ne is beszéljünk.

A bór jelenléte miatt kék gyémántok az értékesebbek közé tartoznak, de még ezek árnyalatai között is jelentős lehet a különbség, ha az árakról van szó. Az ún. „fancy vivid blue” árnyalat – kb. elegáns élénkkék – a kék gyémántok között is ritka, nagyjából 1%-uk ilyen.

Most a világ legnagyobb fancy vivid blue árnyalatú kék gyémántját árverezték el a Sotheby’s hongkongi árverésén, a végső licit így cseppet sem meglepően 57,47 millió dollár, jelenlegi árfolyamon 20,65 milliárd forint volt.

Csak hogy értsük: egy alig 3 grammos kövecskéről van só, ám a De Beers Cullinan Blue 15,1 karátjával így is a valaha árverésre bocsátott legnagyobb kék gyémánt, aukción eddig összesen öt darab 10 karátosnál nagyobb ilyen kő fordult meg.

A nevéből is sejthetően Dél-Afrikában tavaly áprilisban bányászott drágakövet egy nagyobb, 39,35 karátos (7,87 gramm) kőből metszették és csiszolták, a ritka színe mellett különlegessége a teljesen tiszta, szennyeződésmentes szerkezet.

Bár a mostantól a De Beers Cullinan Blue a világ legnagyobb kereskedelmi forgalomba került kék gyémántja, árban továbbra is az Oppenheimer Blue névre hallgató, 14,62 karátos darab a rekorder. Feljebb egy kicsit kerekítettünk, de a különbség érzékeltetéséhez összegszerűen írjuk: az utóbbiért 2016-ban 57 541 779 dollárt fizettek, míg a mostani példány ettől elmaradva „csak” 57 471 960 dollárt hozott.