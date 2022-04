A ma elérhető VR-szemüvegek egészen szép 3D-s környezetet teremtenek már és remek kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak, ám a legnagyobb problémájuk az, hogy még mindig túl nagyok és nehezek. A piac legtöbb szereplője természetesen dolgozik azon, hogy orvosolja a helyzetet, de még várnunk kell arra, hogy a kompaktabb, valóban jól működő technológiák széles körben elterjedjenek.

Egy start-up, a Viture most bemutatot egy optimálisnak tűnő megoldást, mely akár a jövő is lehet. A Viture One nevű okosszemüveg-rendszer egy hagyományos kinézetű napszemüvegből és egy nyakra tehető perecből áll. Előbbi a vastagabb szárakkal együtt is csak 78 grammot nyomna, ide építenék be például a hangszórókat is. A nyakra tehető részen kapna helyet a processzor és a grafikáért felelős egység, illetve az irányítógombok.

Igazán úttörővé a lencsékbe “épített” kijelzővel válna a Viture One: a megjelenés hatásában olyan lenne, mintha egy 120 colos kijelzőt néznénk. A fényviszonyok sem számítanának az ötletgazda szerint, szikrázó napsütésben és éjszaka is jól látszódna az éppen streamelt film vagy videojáték képe.

A projekt mögött egyébként tapasztalt szakember áll Benjamin Hubert személyében. A férfi, akinek stúdiója megtervezte a szemüveget, dolgozott már együtt a Google-lal, a Panasonic-kal és a Nike-val is az elmúlt hét évben.