1938. január 17-én vette fel először a munkát Walter Orthmann egy brazil textilcégnél még 15 éves korában. A férfi azóta is ott dolgozik, pedig elmúlt már százéves, és állítása szerint még nem tervez nyugdíjba vonulni a munkaszerető ember.

Orthmann a cégen belül csinált már mindent: a szállítmányozási részlegen kezdte asszisztensként, később az adminisztráción is dolgozott, jelenleg pedig értékesítési vezetőként tevékenykedik. Munkájának köszönhetően bejárta a világot az elmúlt 84 évben, utóbbi teljesítményével pedig be is került a rekordok könyvébe: hivatalosan 84 év és 9 nap munkaviszonnyal vette át a Guinness-rekordért járó plakettet.

A férfi otthonosan mozog a modern eszközök között, állítása szerint a telefonnak és az internetnek köszönhetően sokkal könnyebb manapság a munkája, mint régebben. És hogy mi a titka? “Ne légy mérges, mindent nevetve csinálj. Csak tedd azt, amit szeretnél. Szeretek ennél a cégnél dolgozni. Ne legyenek ellenségeid, kérj bocsánatot. Élj nyugodt életet, élvezd” – osztotta meg filozófiáját Orthmann.