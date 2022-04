Azok után, hogy elhunyt Tanaka Kane, a világ korábbi legidősebb embere Japánban, eltelt némi idő, mire megtalálták a cím új birtokosát a Guinness Világrekordok emberei.

Az új csúcstartó André nővér Franciaországból, aki 118 évesen és 73 naposan vette át a stafétát. A hölgy 1944-ben lett apáca, 1904. február 11-én még Lucile Randon néven jött világra.

Egy ideje már ő a világ legidősebb apácája is: ennek elismeréseképpen 2019-ben díszpolgára lett az otthonaként szolgáló Toulon városának, és Ferenc pápa is küldött neki egy levelet. André nővér átesett a koronavíruson is, de felülkerekedett a betegségen, így ő a világ legidősebb Covid-19-túlélője is: 2021. januári megbetegedése után három hét alatt, tünetek és komolyabb mellékhatások nélkül kigyógyult a kórból, még éppen születésnapja előtt.

Napjait az utóbbi 12 évben egy idősek otthonában tölti, de állítása szerint elfoglalja magát, elméje még mindig rendben van. Bűnös szenvedélye a csokoládé, emellett pedig mindennap elfogyaszt egy pohár bort is a gondozók szerint.