Vannak emberek, akik szerint a jégkorongmérkőzések sava-borsát a testi kontakt adja: itt most nem csak a vállazásra, lökdösődésre gondolunk, hanem arra is, amikor ledobva ütőt, kesztyűt és sisakot egymásnak esnek a játékosok. Az ilyen pillanatok láttán még a kommentátorok is hajlamosak elragadtatni magukat.

Nekik itt van egy új sportág az Ice Wars, ahol mindenféle sallang nélkül szembeállítanak egymással két játékost a jégen, majd mehet az adok-kapok. A látszatra azért ügyelnek, a helyszín mellett ugyanis a hokismezek és a sisak is elmaradhatatlan öltözetnek számítanak az MMA-szabványnak megfelelő kesztyűk mellett. Harc közben azonban nincs megállás, ha leesik a másikról a sisak.

A sportág ötletgazdái azért szabtak némi limitet egymás gyepálására: két egyperces menetben mehet a küzdelem, ha pedig ezek után döntetlenre állna a meccs egy fél perces ráadás következik.

Az Ice Wars elnöke, A.J. Galante a Reutersnek elmondta, a sportág kitalálását az utóbbi időben feltörő olyan furcsa küzdősportok inspirálták, mint például a párnacsata profi, pénzdíjas változata, melyet mi is bemutattunk.

Galante korábban a Danbury Trashers nevű, alacsonyabb ligákban küzdő hokicsapat menedzsere volt. Az alakulat hírhedt volt kőkemény stílusáról a pályán, szinte mindig keresték a balhét az ellenfelekkel. Hírnevük miatt még a Netflix is készített róluk egy dokumentumfilmet.

Az Ice Wars harcosai közé még nem jelentkezett egy játékos sem az amerikai profi jégkorongligából (NHL), de a másodvonalnak megfelelő AHL-ből, valamint még alsóbb szintekről szép számmal jelentkeztek már harcolni vágyó hokisok Galante beszámolója szerint. Az első hivatalos Ice Wars-gála május 21-én lesz a kanadai Edmontonban.