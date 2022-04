Jó minőségű akciókamerákkal már tele a padlás, szinte a legolcsóbb gépek is tudnak használható minőségű, FullHD, esetleg 4K felbontású, stabilizált képet adni. Ha egy gyártó ki akar tűnni a tömegből, annak igazán különlegeset kell villantania.

Egy japán videós megmutatja, hogy a különleges funkciókkal teletömött Insta360 ONE RS mire képes, ha igazi kreatív elme használja. Nagano látványos tájai elevenednek meg a 360 fokos felvételre képes kamerával, az időt húzva nyújtva, olyakor viszont tömörítve.

Különleges funkciója, hogy képes kitörölni a videókról a szelfibotot, így nem zavar bele az akcióba a fránya fekete rúd. A készülék másik érdekessége a moduláris felépítés, a központi szenzorhoz, jelfeldolgozó egységhez három különféle optikát is csatolhatunk.

Az újdonság modularitása ellenére vízálló, akár búvárkodásra is alkalmas az IPX8 besorolású szigetelésnek köszönhetően. 4K-ban 60 fps a legmagasabb képkockaszám másodpercenként, de 48 MP-es állóképeket is készíthetünk vele. Az F2.4-es optika ekvivalens 16 mm-es látószöget kínál, de a készülék kompatibilis az egyéb Insta360 termékek lencséivel, így például az 5,7K 360 optikát, vagy az 5,3K 1”-os nagylátószögű objektív-egységet is felcsatolhatjuk.