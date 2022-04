Az élet szinte minden területén megkönnyíthetik az emberek dolgát a robotok. Nyilván az a legjobb számunkra, ha a legnehezebb vagy éppen legveszélyesebb feladatokat bízhatjuk gépekre. Tökéletes példája ennek a vasúti pályák karbantartása, ami se könnyűnek, se biztonságosnak nem nevezhető.

A japán vasúttársaság is tisztában van ezzel, ezért egy hatalmas robottal könnyítette meg munkatársai helyzetét. A monstrumot gyakorlatilag humanoidnak is nevezhetnénk: karjai, törzse és feje is van, ha úgy nézzük. Működését egy kezelő szabályozza, aki egy VR-szemüvegen keresztül nézi, mit lát a robot.

A kezelő így a vasúttól félreesőbb, biztonságosabb helyen dolgoztathatja a robotot: síneket fektethet és rendbe szedheti a felsővezetékeket is az áramütés kockázata nélkül. A még csak fejlesztési szakaszban lévő rendszer biztatóan néz ki, de még némi fejlesztőmunka megelőzi a végleges verzió megjelenését. A tervek szerint a vasút mellett más cégek is használni kívánják a darura szerelt robotot különféle munkákhoz.