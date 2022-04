Az olasz Andrea Muzii a világ egyik legokosabb emberének mondhatja magát: ő a 2021-es memória-világbajnok, neki sikerült a résztvevők közül a legtöbb információt egy adott idő alatt memorizálni különféle játékokban.

Ez a tudás, mely világbajnoki címet is eredményezett neki, jól jön egy Rubik-kocka kirakásánál is: számok és szavak helyett elég persze a lépéskombinációkat megjegyeznie, és követnie az algoritmusokat. Ebben eddig nincs semmi különös, ám Muzii nem csak az agyát, hanem a testét is karban tartja.

A 22 éves fiú nemcsak arra képes, hogy bekötött szemmel fél perc alatt kirakjon egy Rubik-kockát, hanem ha kell, félkézen állva is megteszi ezt, ahogy az a fenti videóban is látszik. Mindez csak egyetlen dolog: gyakorlatilag mindenféle furcsa, az agyát és a reflexeit edző szituációban kirakja a magyar találmányt, legyen szó zsonglőrözésről, a pí számjegyeinek felírásáról vagy kerékpározásról. Tudását kamatoztatja is Muzii, korábban egy olasz tévés tehetségkutató 30 ezer eurós pénznyereményét is hazavihette.

Mindezek után megnéznénk őt akkor is, amikor a világ egyik legnehezebb Rubik-kockája kerül a kezébe. Nem is kell feltétlenül kézen állnia, elég lenne, ha hagyományos módon kirakná: