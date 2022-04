A Hilton Angliában nyitotta meg az első olyan létesítményét, amely legalább olyan luxut kínál az autóknak, mint milliomos tulajdonosaiknak, akik a nagyhírű szállodalánc valamelyik hoteljében szállnak meg.

A 75 ezer négyzetméteres Hilton Car Storage épülete 100 ezer négyzetméteres telken található Hertfordshireben, Anglia keleti részén. Amikor az autó és sofőrje megérkezik a háromszintes luxusgarázs bejáratához, első osztályúan fogadtatásban van részük, amely magában foglalja a londiner szolgáltatást is. Az ügyfelek különböző csomagok közül választhatnak, mint például a helyszíni állapotfelmérés, időszakos karbantartás vagy teljeskörű szerviz.

Az autóhotelben 24 órás kamerás felügyelet és őrök gondoskodnak a biztonságról, egy központi számítógép pedig a megfelelő hőmérsékletért és páratartalomért felel, hogy az itt megszálló járművek a lehető legtökéletesebb állapotban érezzék magukat.

A Hilton & Moss Restoration csapatata teljes körű felújítást, restaurálást kínál az ügyfeleknek, amelybe a veterán minősítést is benne van, valamint versenyre is felkészítik a verdát, ha épp erre van igény. Sőt ha kell, a szálloda alkalmazottai a versenypályára is szállítják az autót, hogy a tulajdonosnak csak a színtiszta élvezettel kellejen foglalkoznia.