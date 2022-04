Az emberi személyiség halálon túli megőrzése a tudományos fantasztikum kedvelt témája, számtalan formában, értelmezésben felbukkant már könyvekben, filmekben, talán legerősebb, legeredetibb közelmúltbeli feldolgozását a 2010-es évek scifi-antológiaszériája, még pontosabban annak San Junipero című epizódja nyújtotta. (Részletekbe nem megyünk azok kedvéért, akik esetleg még nem látták, de ezek után megnéznék.)

Úgy tűnik azonban, hogy a valóság lassan beéri a fantáziát, egy cseh videojáték- és virtuálisvalóság-fejlesztő cég ugyanis épp ilyesmin dolgozik. A Somnium Space most nagyon divatos metaverzumot is fenntart – igen, összekapcsolt virtuális valóságként régóta létezik a dolog, de amióta a facebookos, elnézést, metás Mark Zuckerberg bedobta a köztudatba, mindenki az új címkén-néven pörög –, melyben hamarosan bevezetik a „Live Forever” (élj örökké/örök élet) funkciót is.

Az alapító-vezérigazgató, Artur Synchov (nyitóképünkön) édesapjánál 5 évvel ezelőtt diagnosztizáltak gyógyíthatatlan rákos megbetegedést, ez vitte arra, hogy elgondolkodjon a személyiség megőrzésén, azon, hasonló esetben ő hogyan maradhatna tovább kisgyerekeivel.

Synchov elképzelése szerint a metaverzumukban – mely kompatibilis a legtöbb széles körben elérhető headsettel és egyéb kiegészítőkkel – a Live Forever módban begyűjtenék a felhasználó adatait, beleértve a mozgást, a beszédhangot, a hanglejtést, majd az illető halála esetén ezekből állítanának össze avatárt. A metaverzumban a hétköznapi mobiltelefonozásnál, internetes böngészésnél 100-300-szor több információt lehet begyűjteni adott idő alatt, így mesterséges intelligencia segítségével egészen hiteles hasonmást lehet generálni az elhunytról.

„Ha meghalnék, és megvannak ezek a begyűjtött adatok, jöhetnének az ismerőseim, a gyermekeim, hogy az én hangomon megszólaló, az én mozgásomat reprodukáló avatárommal beszélgessenek. Az adott személlyel lehet majd találkozni, az első 10 percben talán nem is lehet megmondani, hogy nem az igazi ember, hanem mesterséges értelem van mögötte. Ezt kívánjuk elérni” – magyarázta a Vice-nak Synchov.

Hozzátette, hogy a mesterséges intelligencia fejlődésével később ugyanannyi adatból még hűbb, még hitelesebb avatárokat állíthatnak majd össze.

A Live Forever funkciót a jövő év folyamán tervezik elindítani, a felhasználók havidíjat – akár mindössze 50 dollárt – fizethetnek majd érte, hiszen az adattárolás költségekkel jár. A rögzítést-adatgyűjtést a felhasználó egyébként bármikor ki- és bekapcsolhatja. Az ötletgazda hangsúlyozta, hogy az erre szóló előfizetés nélkül viszont semmilyen adatot nem gyűjtenek, hiszen nem azok továbbadásából, értékesítéséből keresik a pénzt, ellentétében az „ingyenes” Facebookkal/Metával, melyen mindenki önként és dalolva oszt meg magáról „mindent”.