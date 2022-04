Minden filmben vagy mesében a főgonosznak van egy jellegzetes megjelenése, főhadiszállása vagy járműve, melyek stílusából még anélkül is rájöhetünk arra, hogy melyik oldalt erősíti, mielőtt tetteivel felfedné magát. Ezt a logikát követve kijelenthetjük, hogy Max Verstappen a Forma-1-es főgonosza, a kijelentés alapjául pedig magánrepülője szolgál.

Az élénkpiros jegyekkel díszített matt fekete gép azonban nem volt mindig ilyen vad kinézetű: Verstappen 2020 végén jutott hozzá a géphez, mely előtte a Virgin cégcsoport alapítójáé, Richard Bransoné volt.

If you don’t think Max Verstappen is the villain of F1, this is his private jet. pic.twitter.com/Xk84lUGn72

— The Red Flags F1 Podcast (@TheRedFlagsF1) April 5, 2022