A gyerekkorukat az 1970-es, ’80-as, ’90-es években élők minden bizonnyal emlékeznek a Playmobilra, vagy még inkább annak csehszlovák – elsősorban modern foglalkozásokat bemutató –, Igracek névre hallgató változatára, és főképp a licenc nélkül gyártott magyar, a lovagoktól a vadnyugat tipikus alakjain keresztül az 1948-49-es szabadságharc résztvevőiig számtalan témát kínáló Schenk-figurákra.

Igracek- és Schenk-bábukat ma már nem kapni, de az 1974-ben megálmodott német Playmobil ma is él és virul, ráadásul már-már a Legóéval vetekedően széles körben kínál figurákat, valamint hozzájuk tartozó kiegészítőket, egyebek mellett járműveket is.

Friss ajánlatuk a Volkswagennel együttműködésben piacra dobott Bogár és Typ 1-es Transporter furgon, melyeket játékautószinten ugyanúgy lehet konfigurálni, mint a valódi típusokat, a színösszeállítások, kiegészítő extrák, matricák, egyedi rendszámok ízlés szerinti összeválogatása a legjobb értelemben vett időrabló tevékenység.

The PLAYMOBIL Volkswagen Designer. A love declaration to your dream car. 💙

Now available in selected countries.#PLAYMOBILfeaturingVW #configurator pic.twitter.com/hCOcezzJch

— PLAYMOBIL (@playmobil) March 29, 2022