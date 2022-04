A január 8-án készült felvételek szerint a C/2014 UN271 jelű, de a felfedezők nyomán Bernardinelli-Bernstein néven is ismert üstökös magja mintegy 50-szer nagyobb, mint egy átlagos üstökösé, tömege pedig több százezerszer haladja meg egy átlagos, a Naphoz közelebbi üstökösét – közölte a NASA.

Az űrkutatási hivatal szerint a Naprendszer határán lévő, úgynevezett Oort-felhőből érkező égitest nem jelent semmilyen fenyegetést, mert sosem fogja 1,6 milliárd kilométernél jobban megközelíteni a Napot. Ez a Szaturnusz Naptól való távolságának felel meg.

Big news! No. Really. @NASAHubble confirmed the largest comet ever. Its nucleus is bigger than Rhode Island.



But don't worry: the comet won't come any closer to Earth than Saturn: https://t.co/yiZe9Quanh pic.twitter.com/dui5dfdxs8