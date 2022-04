Mindannyiunk emlékében élénken élhetnek az iskolai évnyitók: szeptember első napjain az iskolaudvaron kis helyen több száz gyerek hallgatta ünneplőbe öltözve az igazgató nem túl érdekes beszédét. A nyár még az utolsókat rúgta: a meleg, fülledt levegő miatt mindig volt egy-két ember, aki kidőlt, segítségükre általában az osztályfőnökök siettek.

Japánban kicsit más a helyzet már csak azért is, mert ott ilyentájt, tavasz elején kezdődik az új tanév. Az iskolák általában hatalmas ünnepségeket szerveznek az újonnan érkező diákoknak, ám ezt a szokást kissé megtörte a koronavírus-járvány. Szerencséjükre van megoldás, mégpedig az online térben.

Korábban egy iskola azzal tűnt ki, hogy egy Minecraft-szerveren, a kockás építőjátékban tartották meg ballagási ceremóniájukat. Azóta fejlődés történt, és létrehoztak az ilyen sulis rendezvényeknek egy saját platformot. Április 8-án 29 iskola tartott is benne egy nagy közös diákköszöntő eseményt, gyakorlatilag egy metaverzumos óriás-évnyitót csináltak 3800 diák részvételével. A virtuális helyszín egy óriási nagyvárosi útkereszteződés volt, benne felállított színpaddal és hangrendszerrel az igazgatók és egyéb előadók beszédéhez.

A programban a diákok avatárok segítségével vettek részt, de az egész műsort élőben is közvetítették a YouTube-on, ahol mintegy 1200 szülő nézte, hogyan lép be csemetéjük új iskolájába. Az ünnepség ilyesfajta lebonyolítása mindenkinek előnyös: megmarad a hagyomány is, miközben az iskoláknak sem kell akkora energiát befektetni egy ünnepség megszervezésébe. A diákok pedig otthonuk kényelméből vehetnek részt a ceremónián, és senki nem ájul el közben.