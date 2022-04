A medált a négyszeres olimpiai bajnok lánya bocsátotta aukcióra. A Wembley salakos pályáján rendezett döntőben az amerikai sprinter rosszul rajtolt, de a hajrában megelőzte honfitársát, Barney Ewellt és a panamai Lloyd LaBeach-et. Dillard a londoni játékokon a 4×100 méteres váltóval is aranyat nyert, az 1952-es helsinki olimpián pedig 110 méteres gátfutásban diadalmaskodott, és tagja volt a győztes váltónak is. A kiváló atléta 2019-ben, 96 évesen halt meg.

