Manapság egyre több márkának fontos, hogy ne csak pusztán autógyártóként tekintsenek rájuk, az ezen a téren szerzett tapasztalatokat ugyanis már területen is fel lehet használni. Ennek lehet most jó példája az a szabadalmi bejegyzés is, mely szerint a Toyota az autóiparban szokásos technológiákat adaptálva tenné biztonságosabbá és könnyen használhatóvá a kerekesszéket.

Az egyik ilyen megoldás a motoros ülésállítás, a másik pedig az automatikus vészhelyzeti fékvezérlés. Ebben az esetben azonban részben más szerepet szántak ezeknek a rendszereknek, hiszen csekély annak a valószínűsége, hogy egy kerekesszékkel elgázolna bárki is bárkit. Az azonban előfordulhat, hogy a szék megbillen, és használója kiesik belőle.

Ebben az esetben a Toyota találmánya két módon ügyel gazdája épségére. Először is megpróbálja megelőzni a balesetet: amennyiben a székbe beépített gyorsulásérzékelők mérései szerint valószínűsíthető a borulás, automatikusan hátrabillenti az ülést. Ekkor a szék tömegközéppontja hátrébb és mélyebbre kerül, ami segít stabilizálni a járművet. A másik funkció akkor lép működésbe, ha az első nem járt sikerrel: amennyiben a szék előre billen, utasa pedig kiesik belőle, a fékvezérlés automatikusan megállítja a széket, megakadályozva, hogy az tovább gurulva sérülést okozzon.

Mivel a kerekesszékek alapvetően egyszerű szerkezet, amelyben ráadásul nincsenek is rögzítve használóik, a Toyota olyan szenzorokat készített, amelyek folyamatosan érzékelik az utas helyzetét. Ezt a lehető legegyszerűbben oldotta meg az autógyártó: az ülőfelületen és a háttámlán egyaránt érzékelők találhatók, amelyek leolvassák a felhasználó ruházatán elhelyezett apró jeladók helyzetét. Amennyiben az elmozdulás mértéke és sebessége meghalad egy határértéket, a vezérlés úgy értékeli, hogy a felhasználó kizuhant a székből, és megállítja annak mozgását. Egyelőre nem tudni, gyártásba kerül-e valaha a japánok feltuningolt kerekesszéke.