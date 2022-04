Több országban is nagy sikerrel fut vagy futott az a tévéműsor, ahol befektetők pénzt adnak azoknak a kisvállalkozóknak, akik saját ötletükkel meg tudják győzni a gazdagokat, hogy valóban érdemes rájuk szánni a pénzt. Az eredeti változat neve Dragon’s Den, ám mire a sárkány körberepülte a világot, több állattá is átalakult: Magyarországon Cápák között néven fut a műsor, Németországba pedig Az oroszlán barlangjába kell bemerészkednie az embereknek.

A német változat egyik oroszlánja nem más, mint Nico Rosberg. 2016 Forma-1-es világbajnoka ismert különös befektetéseiről, korábban például egy tücskökből tésztát gyártó vállalatba is beszállt. Mondhatjuk tehát, hogy nem alaptalanul hívták meg oroszlánnak a visszavonult versenyzőt.

Rosberg nem volt szégyenlős nemrég, amikor valaki egy különlegesnek mondott alsónadrág ötletével ment be a műsorba. A telefonokból, laptopokból érkező elektromágneses sugaraktól ezüstszálakkal védő Silverton boxeralsó felkeltette az expilóta érdeklődését is, aki nem teketóriázott, magára is öltött egyet a gatyából. Így született a fenti kép is, ám az adás előzetesében valamivel többet láthatnak a kíváncsi szemek az alsóra vetkőzött Rosbergből.