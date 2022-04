A nemrég átadott Steinway Tower neve nem véletlenül cseng ismerősen. Azért kapta ezt az elnevezést, mert a híres zongorakészítő 1925-ben átadott, 16 emeletes épületét használták “alapnak”.

Viszont nem ez a legérdekesebb tulajdonsága, hanem a szokatlan magasság-szélesség aránya. A 24:1 arányú értékkel ez a 435 méter magas épület a világ legkeskenyebb felhőkarcolója.

Mindemellett a nyugati féltekén az egyik legmagasabb is, csak a One World Trade Center és a Central Park Tower múlja fel New Yorkban. A 84 emeletes épületben 60 lakás kapott helyet a CNN cikke szerint, de a lakások száma forrásonként változó.

Ennek oka, hogy bődületes méretű életterekről van szó (350 és 650 négyzetméteres is tartozik közéjük, több hálóval és fürdőszobával.), minden apartman elfoglal egy teljes szintet, így egyedülálló 360 fokos körpanorámát ad New York ikonikus látképére.