Rengeteg energiára van szükség ahhoz, hogy egy objektumot az űrbe juttassunk. Ennek forrása minden esetben valamilyen üzemanyag, melyet rakéta formájában csatolunk az űrbe juttatni kívánt dolog mellé, elégetésével pedig le lehet küzdeni a Föld gravitációját és a légellenállást.

A Spinlaunch ötletgazdái azonban megmutatták, hogy másképp is lehet ezt csinálni: gyakorlatilag egy centrifugát építettek, mely lendületet ad a kilőni kívánt tárgynak. A megoldással elméletileg rengeteg energia megspórolható, az első tesztek igencsak ígéretesek voltak.

Az ötletben lát fantáziát a NASA is, és szerződést is kötöttek a fejlesztőkkel, hogy lőjék ki az űrügynökség tesztcsomagját még idén egy új-mexikói helyszínről. A próba során a csomag 1,3 Mach (1600 km/óra) sebességgel távozik a kilövő kürtőjétől. Az eredményeket a teszt után a Spinlaunch és a NASA szakemberei is elemzik majd.

Ha egy nap (várhatóan 2025 körül) tényleg egy ilyen szerkezettel indulnak az űrprojektek, azok csakis ember nélküli küldetések lehetnek: az életnagyságú kilövő végén nem kevesebb mint 10 ezer G-s terhelés érné az embereket, miközben nagyjából a hangsebesség hatszorosának (kb. 8050 km/óra) megfelelő sebességgel kezdenék elhagyni a Földet. Kisebb csomagok, szállítmányok űrbe juttatásához azonban alkalmas lehet a szerkezet.