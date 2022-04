Habár tőlünk igencsak messze van, a Marson is zajlik a munka. A NASA most például be is számolt egy rendkívülinek mondható esetről, egyik roverük ugyanis nem tudta elvégezni az előre tervezett feladatot.

A Curiosity marsjáró az űrügynökség beszámolója szerint márciusban a Greenheugh-oromzat környékét járta be, melyről eddig úgy vélték, hogy egy kis lejtésű, homokköves, könnyen járható terep. A gép már két éve a környéken bóklászik, de még nem fedezték fel teljesen a tudósok a tájat, ezért az ismeretek bővítését tűzték ki célul.

Barangolása közben azonban a Curiosity nem várt akadályba ütközött. Március 18-án hirtelen terepváltozást észleltek a tudósok, olyan éles, marsi szél formálta sziklákat, melyen ugyan közel sem 100 százalékos kerekeivel, de átkelhetett volna a rover. A tempóveszteség miatt azonban úgy vélik a szakemberek, megéri kerülőútra küldeni a gépet, így nagyobb területeket fedezhet fel a járgány.

A Curiosity így folytatja tovább az 5,5 km magas Sharp-hegy felfedezését, ahol az egykoron víz által formált földrétegeket vizsgálja. Ezek eredménye segíthet abban, hogy rájöjjünk, lehet-e élet a Marson akár mikroszkopikus formában.

A marsjárók közül a Curiosity nem a legújabb darab. Ha részletesebben is érdekel a téma, itt többet olvashatsz a vörös bolygón gurulgató és azt vizsgáló roverekről: