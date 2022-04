Ha az emberi kíváncsiság és a végtelen tudásszomj találkozik a megfelelő eszközökkel, az érdekes és egyben akár fura dolgokhoz is vezethet. Így jártak azok a mérnökök és dizájnerek is, akik egy CT-szkennerhez kerültek. Ők lettek a Scan of the Month csapata, akik azóta, hogy átvilágítottak egy vekni kenyeret, keresik az érdekesebbnél érdekesebb tárgyakat, alkotásokat, hogy azokról is három dimenziós képet alkothassanak az orvosi berendezés segítségével.

A csapat 2021 novemberében kezdte projektjét, azóta pedig havonta közzéteszik az általuk legérdekesebbnek gondolt alkotásokat. Értékelésük azonban nem nevezhető hányaveti munkának: még egy LEGO tűzoltófiguráról is hosszú elemzést tudnak írni, miért éppen az adott tárgy lett a legérdekesebb szkennelt holmi.

A szerzők havonta körbejárnak és alaposan kielemeznek egy témát. Legutóbb például az ételcsomagolásokban merültek el, így jött fel a címben is említett ketchup-kupak: a Heinz termékein lévő zár például azért is lehetett nyerő náluk márciusban, mert a dizájnon a cég 185 ezer órán át dolgozott, és 45 prototípust is készítettek. Fontos feladat volt ugyanis, hogy fejjel lefelé is lehessen tárolni a szószt anélkül, hogy kifolyna üvegéből. A megoldást még a NASA is használja, hiszen az űrjárművek fedélzetén talán még fontosabb, hogy a kicsit is folyékony dolgok csomagolásukba maradjanak.