Sokan szeretjük lezárni a napot egy forró fürdővel. Nem teheti azonban ezt meg mindenki: ahol csak tusolásra van lehetőség és nincs kád, nem jöhet össze a tökéletes élmény.

Egy japán cég állítása szerint azonban megalkotta a tökéletes kombinációt. A SHIN-ON nevű tusolófej egyszerre nyújtja azt a kényelmet, amit egy kád tud, miközben sokkal víztakarékosabb annál. Az eszköz U alakú részébe kell beállni a tisztálkodni vágyó embernek, majd a csap megnyitása után nyaktól lefelé mindenhol egyenletesen beteríti a testet a forró víz.

A hagyományos tusolófejekhez képest előnye az, hogy kialakítása miatt tényleg mindenhova egyszerre elér a víz. A terméket tesztalanyok már kipróbálták, akik arról számoltak be, hogy a tusolás után hosszabb ideig kitartott a melegség a hagyományos tusolással szemben. Ezt hőkamerás felvételekkel is alátámasztották, melyeket 3 és 10 perccel a zuhanyzás után készítettek.

A SHIN-ON emellett vizet is spórol: míg egy átlagos fürdésnél 180 liter vizet használ el az ember, itt csak 42,5 liter folyik le a lefolyón. Telepítése ugyanolyan egyszerű, mint bármelyik tusolófejé, kialakítása pedig lehetővé teszi azt is, hogy a SHIN-ON mellett a sima tusolófej is megmaradhasson a zuhanyzóban.

Az ötletet egy japán közösségi finanszírozó oldalon dobták fel, ahol rendkívül sikeres lett az átszámítva 45 ezer forintos eszköz.