A sót leggyakrabban a tengerekből szerezzük be, de bányásszák is számos helyen az ételízesítőt. Nem csak így lehet azonban hozzájutni az anyaghoz, bambuszból is ki lehet nyerni – ez pedig a világ legdrágább sója.

Gyakorlatilag luxuscikknek is tekinthető a sötét színű kristályos anyag, melyből egy 240 grammos üvegért több mint 100 dollárt (34,7 ezer forintot) is elkérhetnek. A só Dél-Koreában készül egy hosszú, bonyolult folyamattal. Alapvetően azonban érdemes tudni, hogy a bambusz ásványi anyagokban gazdag, kálium- és kalciumforrásnak is tekinthető.

A bambuszsóhoz legalább hároméves fákat használnak, melyeket aztán úgy szelnek fel, hogy egyik felük lezárt maradjon. Ez a növény szerkezetének köszönhetően érhető el, gyakorlatilag üres csövekből áll a fa törzse.

Ezt követően tüzet raknak a bambusz alá, hogy kiszárítsák, majd a csövekbe sót tesznek – el kell keserítenünk tehát azokat, akik valami varázslatosabbra számítottak, lényegében egy bambusszal ízesített só az eredmény. A csöveket agyaggal tapasztják be, majd újra hevítik és meg is gyújtják a már sóval töltött rudakat. A só nem ég el, de a rúd igen, előtte azonban az aromákat átadja a fűszernek. A tűz után csak tömör sórudak maradnak vissza.

A sórudakat összetörik, majd újra bambuszba töltik, melyet ismét elégetnek. Összesen nyolcszor ismétlik meg a folyamatot két hét alatt. Egy kilencedik alkalommal az addig 800 fokos tüzet 1500 fokra hevítik. Ekkor már a só is megolvad, majd két nap alatt kihűl a tömör tömb, melynek szétverése után gyönyörű sóképződmények jönnek létre. A legszebbeket egyben megtartják (lásd a nyitóképen), a többit összezúzzák és hagyományos formában eladják. Nem is csoda, hogy ezek után milyen sok pénzt kell fizetni ezért a fűszerért.