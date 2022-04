Nemcsak nálunk bolondozik az időjárás először húsz fokkal, majd hóeséssel, egész Európában a megszokottaktól eltérő körülmények uralkodnak. Igaz ez Franciaországra is, ahol a korábbi melegek beindították a természetet is: a burgundiai szőlőültetvényeken sorra pattantak ki az első rügyek.

A jó idő azonban csak időszakos volt: éjszaka akár -7 fokig is süllyedt a hőmérő higanyszála az elmúlt napokban, ami egyet jelentett a friss hajtások pusztulásával. Ezt a veszélyt azonban nem vállalta be a gazdák egy része – számolt be az Euronews.

A hideg ellen meleggel védekeztek, tüzek és speciális gyertyák gyújtásával. Nem egyszerű és főképp nem olcsó művelet így védekezni a hideg ellen, ugyanis ahhoz, hogy hatékonyan megvédjenek egy hektárt a hidegtől, 600 gyertyát kell meggyújtani, melyből egy darab 10 euró. Emiatt egyes gazdák inkább kompromisszumot kötnek, és csak a legígéretesebbnek tűnő tőkéket, hajtásokat védik meg, melyekből remek burgundi vörösbor lehet.

