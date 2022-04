Svájc több rendkívül drága magániskolának is otthont ad, mind közül azonban kiemelkedik az Institut Le Rosey. A Genfi-tó partján fekvő intézményben számos európai, afrikai és ázsiai uralkodócsalád tagja megfordult élete során – nekik nem okozott gondot kifizetni a több mint 45 millió forintnak megfelelő éves tandíjat.

Az iskolának két campusa is van: a Le Rolle-i létesítményben töltik a legtöbb időt a diákok, ahol olimpiai méterű úszómedencék, teniszpályák, lőtér, lovasközpont és egy 40 millió fontból (18 milliárd forintból) épült koncertterem is található. Télire azonban a másfél órányi autóútra lévő Gstaadtba költözik a suli, ahol délutánonként az Alpok lejtőin síelhetnek a nebulók.

A suliban nemigen ússzák meg a felelést a diákok: egy átlagos osztály kevesebb mint tíz főből áll. Az intézmény 420 diákjára 150 tanár jut, ami elképesztő arány. Ezek alapján nem is csoda, hogy ilyen magas a tandíj: a tanárok fizetése és a létesítmények fenntartása rengeteg pénzt elvisz. Az iskola egyik igazgatója, Christoph Goodin korábban elmondta, hogy céljuk elsősorban nem a profittermelés. Állítása szerint megléphetnék azt is, hogy 10 százalékkal csökkentik saját költségeiket, miközben 30 százalékkal emelik a tandíjat, de így is elég bevételük van ahhoz, hogy mindentől és mindenkitől függetlenül működhessenek.