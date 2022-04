Manapság már lehetőségünk nyílik olyan helyeken is síelni, ahol a természetes körülmények erre a legkevésbé alkalmasak. A leghíresebb példa erre a dubaji fedett sípálya, ahol egy 400 méteres lejtő várja a téli sport szerelmeseit.

A látványosság azonban el fog törpülni amellett, ami Szaúd-Arábiában készül. A Trojena névre hallgató projekt keretében a sivatagba egy síparadicsomot építenek majd, mely 33-szor akkora területen fekszik majd, mint New York. Óriási számnak hangzik ez, de a kalkulációba mindent beleszámoltak a síelhető pályáktól kezdve az üdülőfalun át a luxus-wellness részlegekig. A tervek szerint egy látogatóközpont is lesz itt, mely évente 700 ezer embert is fogadhat 2030-ra.

A helyszín nagyjából körbe is határolható, ugyanis Szaúd-Arábia magasabb hegyei nyújtják a természetes alapot a létesítményhez 2600 méteres tengerszint feletti magasságukkal.