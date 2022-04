Aki követi a Forma-1-et és a különböző autósportokat, az gyakran találkozhat a Richard Mille névvel. A svájci óramanufaktúra lelkesen önti a pénzt a különböző istállóknak, de számos versenyzővel is partneri megállapodást kötöttek már. Köztük van Fernando Alonso, 2005 és 2006 legjobbja is.

A svájci márka fel is kérte a spanyolt, hogy öltözzön be új órájuk, az RM 47 kódjelű darab promóciós fotózásához. A szett nem véletlen, hiszen az óra a japán kultúra, valamint a szamurájok életmódját szigorúan meghatározó busidó előtt tiszteleg. A normarendszer nagy hangsúlyt fektet a mértékletességre, az egyszerűségre, a lojalitásra, a harcművészetek gyakorlására és a harcos becsületére, ezáltal valamelyest hasonlít a lovagiasság eszményéhez.

Az óra közepén más szamurájos motívumok mellett az Asano klán címere is megtalálható aranyból. Az időmérő eszköz kódneve egyébként utalás is a 47 rónin történetére: a filmfeldolgozást is kapó 18. századi történelmi eseményben épp a klán egyik családja is érintett volt.

De mi köze Alonsónak a mindössze 75 példányban készülő órához? Azon kívül, hogy a spanyol szponzora a márka, a kétszeres Forma-1-es világbajnok nagy tisztelője a japán kultúrának és a szamurájok életvitelének. Az Alpine pilótájának hátán még egy szamurájtetoválás is található.

Fernando Alonso has an interesting tattoo on his back. It is inspired by the Hagakure, Yamamoto Tsunetomo’s 18th Century spiritual guide for the warrior

母父 – parents

母 – mother

父 – father#FernandoAlonso #FA14 #getwellsoonAlonso #AlpineF1Team pic.twitter.com/Pl6bjgWcHa

— BWT AIpine F1 updates (@startonpole) February 13, 2021