Akár egymillió dollárt, átszámítva 337 millió forintot is érhet valakinek némi por, melyet a Bonhams aukciósház április 13-ai árverésén kínálnak eladásra. A por azonban nem a Földről, hanem a Holdról származik: még 1969-ben, az Apollo 11 űrhajósa, Neil Armstrong gyűjtötte égi kísérőnkről. A valódiságot a NASA is igazolta: ez az első minta, melyet egy másik égitestről gyűjtöttünk be, és épp ezért nagy erőfeszítéseket is tettek korábban, hogy ne adhassák el azt.

A por alumíniumkapszulákban van jelenleg, a csomag története azonban igen kalandos. Korábban el is lopták azt egy múzeumból, illetve a csomagot 2017-ben egyszer úgy árverezték el, hogy nem volt benne a holdi por, mert azt a NASA magánál tartotta. A Bonhams árverése lesz így az első, ahol az űrügynökség engedélyével, legális keretek között gazdát cserélhet az űrtörténelem egy fontos darabja.

Neil Armstrong annak idején nagyjából 1 kg port és kőzetet gyűjtött be a Holdon. Ezek között találtak is olyan összetételűt, amely akkoriban a Földön még nem volt ismert, és így elnevezésre várt, ezért az űrhajósok (Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins) nevének kezdő szótagjaiból alkotott nevet kapott: armalcolit.