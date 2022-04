Az amerikai színész családja két napja közölte a rajongókkal és a sajtóval, hogy Bruce Willis visszavonul a színészi pályáról. Ennek oka egyre romló, kognitív képességeit befolyásoló egészségi állapota, a legendás színész egy ideje afáziával küzd.

Az afázia olyan nyelvi zavar, amely stroke, baleset, agydaganat vagy egyéb betegség következtében alakul ki. Az afáziás betegek nagy része mindent tud és ért, csak nem tud megfelelően válaszolni – olvasható az aphasie.hu oldalon.

Miután ezekre a tényekre fény derült, már nagyon rosszul vette ki magát, hogy Bruce Willis a pocsék színészi teljesítményt díjazó Arany-málna díjazottjai között szerepelt idén. Sőt, a díj létrehozói külön kategóriát hoztak létre, nyolc tavalyi filmben (American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death, Survive the Game) nyújtott rettenetes alakításával “érdemelte ezt ki”.

Ezek után, pár nap kínos hallgatást követően az Arany Málna alapítói bejelentették, hogy visszavonják a díjat: “Ha valakinek az egészségi állapota befolyásolja döntéseit és/vagy teljesítményét, akkor nem helyénvaló Arany Málnát adni neki” – indokolta a határozatát John J.B. Wilson és Mo Murphy.

Az Arany Málna-díjat 1980-ban alapították azzal a céllal, hogy az előző év legrosszabb filmjeit és alakításait “jutalmazzák”. A győztesek aranyfestékkel lefújt, málnaszemet ábrázoló szobrot kapnak trófeaként az évente megrendezett ceremónián.