Hihetetlennek tűnik, de a Honda több mint 20 éve, 2000-ben mutatta be humanoid robotját, az ASIMO-t.

Ugyan a név a robotika fogalmát megalkotó, írásaiban a robotika törvényeit is kidolgozó sci-fi-óriásra Isaac Asimovra is utal valamelyest, a Honda – kezdetben 120 cm magas, 54 kg nehéz – teremtményének neve egyben az Advanced Step in Innovative Mobility (kb. jelentős előrelépés az innovatív mobilitásban) betűszavas rövidítése, ráadásul japán szójáték is, hiszen az asi jelentése láb, míg a mo a mobilitásra utal.

ASIMO a sztereó kameráinak köszönhetően látott, a beépített mikrofonjainak köszönhetően hallott, képes volt emberi arcokat felismerni, hangutasításokat fogadni, az emberi hangokat egymástól megkülönböztetni, korlátozottan kommunikálni (a japánt és az angolt érti és „beszéli”), megfelelően viszonozni az integetéseket vagy a kézfogásokat.

A mozgási képességei persze legalább ilyen fontosak voltak: az utolsó, immár 130 cm magas, de csak 48 kg-os, 2011-es változat 2,7 km/órás gyalog- és 9 km/órás futási tempóra volt képes, hogy a lépcsőmászásról, táncolásról ne is beszéljünk – mindezeket távirányítás nélkül.

A kedves kis robot bő két évtizedes pályafutása során tömegeket nyűgözött le és varázsolt el, még Disneylandben is vendégszerepelt.

A bevezetőből kiderülhetett, hogy miért a múlt idő: a Honda már 2018-ban bejelentette, hogy leállítja ASIMO fejlesztését, hogy más speciálisabb feladatokra szánt robotokkal foglalkozzon, a régi motoros pedig végleg nyugdíjba is vonul.

Szűkebb körű búcsúztatót is tartottak neki néhány hete – a nagy, céges-sajtós elköszönés ma volt Tokióban -, melyen újra bemutatta képességeit, énekelt is, végül elmondta, hogy csodálatos emlékei vannak a számtalan emberrel való interakcióról, és hogy köszöni a 20 évet. Alább a „búcsúfellépésről” készült felvétel.

