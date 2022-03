Ahogy a koronavírus-járvány lecseng, egyre jobban visszatérnek a repülők is az égre. Egyes járatok újraindulnak, mások megújulnak: ez a helyzet a Singapore Airlines által üzemeltetett Szingapúr-New York viszonylattal is. A járatból két opció van: az egyik a világ jelenlegi leghosszabb járata, mely megállás nélkül teszi meg az utat. Itt egy Airbus A350-esen kell végigbírni 18 órát az utasoknak.

Van azonban egy megállós opció is. Ebben az esetben Frankfurtban száll le az A380-as, a világ legnagyobb utasszállító gépe egy pihenőre. Ha nincs épp sürgős dolga a világ másik felén, már csak a pihenő miatt is érdemes lehet ezt a járatot választania a szingapúri utasoknak, de a világ legnagyobb utasszállító gépének nem ez az igazi vonzereje.

A járat hétfői újraindítása előtt ugyanis bemutatták, mi vár azokra, akik a legdrágább jegyeket veszik meg a járatra. Hat kisebb lakosztályt alakítottak ki a fedélzeten hátradönthető bőr karosszékekkel, plüssággyal és tolóajtóval. Párok is igénybe vehetik a szolgáltatást: gépenként ugyan csak egy, de nekik összenyithatóvá válik kabinjuk, és franciaágyban pihenhetnek repülés közben.

A lakosztályokban egy 32 colos érintőképernyős tévé is található, de egy tablettel is lehet irányítani a szórakoztatóelektronikát és szabályozni a fényeket. Az út idejére mindenki kap egy pár Bang & Olufsen zajszűrős fejhallgatót, így zavartalanul élvezhető mindenféle muzsika. Igénybe vehető a prémiumtermékekkel felszerelt fürdőszoba, minőségi pizsamát is adnak kölcsön, miközben akár ágyban fogyasztható a porcelánon felszolgált vacsora.

Minderről pontos árakat azért nem tudunk közölni, mert az elérhető időpontok java részét már lefoglalták, tehát van igény az ilyen jellegű kiszolgálásra. Azt azonban lehet tudni, hogy a szolgáltatáscsomag alsó hangon is legalább 3 millió forintnak megfelelő összegbe kerül.