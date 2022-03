Elsősorban takarítóeszközeiről ismerhettük eddig a Dysont, ám a porszívósok most beszállnak a szórakoztatóelektronikai piacra is. Első termékük rögtön extrémre is sikerült: a Zone névre keresztelt kütyü egy Bluetooth-os fejhallgató beépített légszűrővel.

Ránézésre kissé furcsa cuccról van szó a száj elé belógó résszel, de a Zone célja az, hogy elviselhetőbbé tegye az életet a nagyvárosi környezetben. Egyfelől ugyanis kizárja a zajokat a fülhallgató, másfelől pedig mindig tisztított levegő juthat a felhasználó tüdejébe – pontosabban addig, amíg bírja töltéssel a fejhallgató.

A légszűrő egyébként a Dyson már meglévő rendszerének lekicsinyített verziója: a levegőt a füleknél szívja be a gép két apró kompresszor segítségével, majd a borítás alatt az évente kicserélendő szűrőkön áthaladva a fennakadó nagyobb részecskék nélkül kerül a szájhoz és az orrhoz. Gyári adatok szerint a tisztítás hatékonysága 99 százalék. A látszat ellenére az elülső rész nincs közvetlen kapcsolatban az arccal, a kör alakú terület nem ér a szájhoz. Mindezt mágnesek tartják a helyén, így könnyen le is kapcsolható a szerkezet, például akkor, ha zenehallgatás közben enni vagy inni szeretne az ember.

Érezhető, hogy főként a légszűrésre ment rá a Dyson a terméknél, de ez érthető is, hiszen fejhallgatóból annyi van a piacon, mint a tenger, ilyesmiből azonban nincs még egy. Épp emiatt nem lehet tudni sokat arról, milyen audioélményre számítsanak azok, akik megveszik majd az ősztől elérhető Zone-t.