A különféle, nagy pénznyereménnyel kecsegtető valóságshow-k nagy korszaka a 2000-es évek közepére tehető. Még a mai napig létezik a műfaj, a tévé mellett pedig megtaláljuk őket már a streamingszolgáltatók kínálatában is. Természetesen tudjuk, hogy soha, senki nem nézte és nem is nézi ezeket a műsorokat, de mindig volt valaki, akinek szurkoltunk vagy akit nagyon utáltunk.

Nekem a személyes kedvencem a The Amazing Race volt, melyet régebben az egyik kábeltévé tűzött műsorára feliratos formában. Ebben a kétfős csapatok különböző helyszínek közt utaztak és itt oldottak meg mindenféle feladatot, kihívást.

Ehhez hasonló koncepciója lesz majd a 007’s Road to a Million című új műsornak is, azzal a különbséggel a Variety szerint, hogy a képi világ sokkal mozifilmesebb lesz, hasonlóan a James Bond-filmekhez, emellett a feladatok is a filmvásznon látottakra hajaznak majd. Ezzel már el is mondtuk, hogy mire utal a 007 a műsor címében. A másik fele a nyereményre utal: út a millióhoz, azaz az 1 millió fonthoz (433 millió forinthoz).

A műsor még nagyon a korai fázisban tart, de a munkálatok már elkezdődtek – számolt be róla a James Bond-franchise hivatalos Twitter-fiókja. A show az Amazon Prime Video kínálatában érhető majd el, nem véletlenül: korábban az anyacég, az Amazon megvette az MGM stúdiót, a James Bond-filmek forgalmazóját.