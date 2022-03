Ahogy a koronavírus-járvány lecseng, egyre jobban visszatérnek a repülők is az égre. Újraindulnak például az igazán hosszú járatok is, sőt, újak is indulnak: nemrég jelentette be az Air New Zealand, hogy az új-zélandi Auckland és New York között közvetlen repülőjáratot indítanak 2022 szeptemberétől.

Az utasok Boeing 787 Dreamlinereken szelhetik át gyakorlatilag a fél világot, hogy eljussanak a bolygó egyik feléből a másikba. Az utat hetente háromszor teszik meg az új-zélandi légitársaság gépei, melyek helyi idő szerint este 7 óra 40 perckor szállnak majd fel, és csak 16 óra múlva érintik a futóművek a JFK kifutójának aszfaltját. A visszaút még ennél is hosszabb ideig, 17 óra 35 percig fog tartani.

Mindez, ha nem is törpül el, de valamivel elmarad a világ jelenlegi leghosszabb repülőjáratától. A jelenlegi rekordot ugyanis a Szingapúr-New York úttal, ahol 15343 km-t tesznek meg 18 óra alatt a repülők és az utasok. Hamarosan azonban a múlté lehet ez a csúcs is: az ausztrál Qantas légitársaság már a pandémia előtt elkezdte tervezgetni a Sydney-London utat, mely a Project Sunrise (Napkelte-projekt) nevet kapta. A járvány ugyan megakasztotta a folyamatot, de a tervezett járat egy útja 19 óra hosszú lenne.

Az eddigi leghosszabb, utasokkal történő repülést egyébként éppen a járvány idején láthattuk: még 2020 márciusában kellett az Air Tahiti Nui gépének Francia Polinéziából Párizsba repülnie. Az úton hagyományos esetben van egy Los Angeles-i megálló, de a vírushelyzet miatt meg kellett kockáztatni a megállás nélküli repülést. Végül 15715 km megtétele után sikerrel landolt a gép.