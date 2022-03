Andres Manuel Lopez Obrador mexikói államfő túl nagy luxusnak ítélte az elődjének vásárolt különgépet, és nem akarta használni, ezért már 2018 óta próbálkoztak az eladásával. Hétfőn jelentették be, hogy mivel az eladás nem sikerült, bérbeadással próbálkoznak.

Az elnök közölte, hogy a repülőt átadják egy katonai vezetésű vállalatnak, amely Mexikóváros új, Felipe Angeles repülőterét fogja üzemeltetni. A repülőt ott parkolják le, és lehetővé teszik, hogy magánszemélyek különböző rendezvények – esküvők, családi és baráti összejövetelek – számára vegyék bérbe. A mexikói családokban például gyakran rendeznek fényűző partikat a lánygyermekek 15. születésnapja alkalmából. Az elnök szerint a bérleti díjból fedezni tudják majd a gép fenntartásának költségeit.

Lopez Obrador beiktatása óta csak kereskedelmi gépeken utazik, és mindössze egy külföldi látogatást tett. Az elnök azzal magyarázta a különgép eladásának kudarcát, hogy a repülő túlságosan egyedi, megrendelésre készült jármű. Csak 80 személy szállítására alkalmas, de a fedélzeten elnöki lakosztály és fürdő is található. A szakemberek szerint túl drága lenne hagyományos, 300 utast szállító géppé alakítása. Lopez Obrador nem zárta ki, hogy ha ajánlat érkezne rá, később is eladják, de három és fél évnyi próbálkozás után ennek kilátásai elég bizonytalanok.

A repülőt 200 millió dollárért (67 milliárd forintért) vásárolták, és a korábbi államfő, Enrique Pena Nieto utazásaihoz használták. A 2018-ban megválasztott Lopez Obrador választási kampányában megígérte a repülőre költött pénz visszaszerzését. Két éve sorsjegyeket is kibocsátottak ebből a célból, de érdeklődés hiányában ez a kísérlet sem vált be. Az elnök korábban azt mondta, hogy az ENSZ által becsült érték, 130 millió dollárnál (44 milliárd forintnál) olcsóbban, 125-120 millióért is eladná a gépet.