Május 11-e különleges nap lesz néhány ember életében. Ezen a napon árverezik el ugyanis a Sziklát: nem Dwayne Johnsonra gondolunk, hanem a világ legnagyobb fehér gyémántjára. A masszív, kisebb tojásnyi méretű, 228,3 karátos drágakő a Christie’s aukciósház szakértői szerint 20-30 millió dollárért (6,8-10,2 milliárd forintért) találhat gazdára. Könnyen lehet azonban, hogy alábecsülik értékét, tekintve, hogy eddigi rekorder fehér gyémántjuk (163,4 karát) 2017-ben 33,7 millió dollárt (11,5 milliárd forintot) ért valakinek.

A körte alakú gyémánt, melyet Dél-Afrikában csiszoltak, eddig háromszor cserélt gazdát, gazdája pedig úgy döntött, hogy szeretne vele egy kis pénzt keresni. Jól időzített az eladással, ugyanis az aukciósház gyémánteladásai megduplázódtak tavaly 2020-hoz képest, a lendület pedig még mindig tart.

A ritkaságot most épp egy világ körüli turnéra vitték, ezzel is felverve kicsit az érdeklődést. Cikkünk megjelenésének idején épp Dubajban lehet megtekinteni a Sziklát, de Tajpej és New York krémje is megcsodálhatja a követ, mielőtt visszatér Genfbe, az aukció helyszínére.

Az eddigi legnagyobb csiszolt gyémántot nem is olyan régen adták el, viszont az egy fekete darab volt.