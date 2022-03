Gyakorlatilag már tényleg ott tartunk, hogy mindenre rányomtatják a Lamborghini logóját. Szék, fejhallgató, illatgyertya, tapéta – csak néhányat soroltunk fel azon termékek közül, melyből elérhető a sportkocsigyártó által kínált, dizájnos változat.

Mindezekhez most egy termosz és egy pohár/bögre is, melyeket a 24Bottles gyárt a márka stílusában: az italtartókon megjelenik a Lamborghini ikonikus védjegyévé vált hatszögletű minta, és színeiben is a Sant’Agata-i gyártót idézik a rozsdamentes acélból készült termékek.

A szemfülesek egyébként már 2020 júliusa óta ihatják forró italaikat a 24Bottles-féle flaskából, ugyanis akkor egy, az Aventador SVJ-re hajazó szettel rukkolt elő a műanyaghulladék mennyiségének csökkentése mellett elkötelezett cég.

A Lamborghini-féle termosz és bögre nem olcsó, ugyanis 40 és 36 euróba (15 és 13,5 ezer forintba) kerülnek, de még mindig megfizethetőbbek a Lambo-élményt hajszoló rajongók számára, mint egy Huracán vagy egy Aventador.