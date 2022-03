Az olaszországi Garda-tó mellett fekvő Arco városában még a 17. században épült egy kolostor, melynek jelentős részét most más célra használják: luxusszállodát faragtak belőle. Egy olasz ingatlantervező stúdió a helyi kulturálisörökség-védelmi szervezetekkel együttműködve úgy építette át az eredetileg egyházi használatra készült ingatlant, hogy közben annak eredeti állaga is megmaradt, sőt, a mellette található templom és egy kisebb zárda továbbra is az apácáké.

A Monastero Arx Vivendi hotelben 40 szoba várja a vendégeket, akik a történelmi környezet mellett egy teljesen új építésű wellnessrészlegen is pihenhetnek. A szobákat két egykori kolostorcella egybenyitásával alakították ki, így helyből nincs hiány. A belmagasság egyébként igencsak nagy, de ez jellemző volt arra a korszakra, amikor eredetileg felhúzták az épületet.

A hotel április elsején nyit, szobáit éjszakánként 200-250 euróért (75-93 ezer forintért) lehet kivenni. Legdrágább szobájuk viszont 345 euróba (129 ezer forintba) kerül, de ehhez egy 280 négyzetméteres privát kert és szauna is jár.