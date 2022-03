London Richmond nevű városrészében 2015 óta áll egy furcsa ingatlan, mely elnyerte a láthatatlan ház becenevet. Minderre azzal szolgált rá, hogy külső falait tükrök borítják, melyek visszaverik a környezetet képét. Az egyszerű optikai trükk nagyon megnehezíti, hogy távolabbról meghatározzuk a ház körvonalait, csak közelről látszik igazán, hol is kezdődnek és érnek véget a falak.

Az ilyen furcsaságok hátterében legtöbbször valamilyen művészeti projektet vagy egy egyedi installációt sejthetünk, és félig-meddig itt is ez a helyzet. Egy művész, Alex Haw vette meg az ingatlant 2015-ben, de a külső átalakítás nem zavarta az ott élő családot, 2019-ig a tükrös házban éltek is. Elmondásuk szerint a járókelők állandóan rácsodálkoztak a házra, ők pedig bentről mindezt látták is: kintről nem lehet belátni az épületbe, de bentről kifelé annál inkább.

A tükrök jól jöttek például a ruhájukat vagy hajukat megigazító lányoknak-fiúknak. Mindezt azonban 2019 óta nem látja már senki bentről, az ott élők kiköltöztek, így három éve lakatlan a különleges ház.