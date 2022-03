Nem egyszer előfordult már olyan, hogy híres emberek videojáték-szereplők lettek. Ha eltekintünk a sportjátékok világától akkor az egyik legfrissebb ilyen eset a Death Strandingé volt, ahol a főhőst például a The Walking Deadből is ismert Norman Reedus alakította, de mellette felbukkant még többek között Léa Seydoux (007 Spectre – A fantom visszatér), Mads Mikkelsen (Hannibal, Zsivány Egyes) és Guillermo del Toro filmrendező (A faun labirintusa, Pokolfajzat) is.

Ezúttal Snoop Dogg szállt be a videojátékok világába. Az 50 éves előadó, aki Calvin Cordozar Broadus Jr. néven született, talán a világ egyik leghíresebb rappere. Eddig 35 millió albumot adott el. Meghatározó albumai a Doggystyle és a Tha Doggfather. Számos más zenésszel dolgozott együtt, több filmben is szerepet vállalt. Legutóbb a Super Bowl félidei showjában tűnt fel.

A rapper fent említett kollégáival ellentétben nem bújt más bőrébe, ő maga vált játszható karakterré a Call of Duty különböző verzióiban. Akik telefonon játsszák a lövöldözős játékot, azok egy sorsolás keretein belül zsebelhetik be az előadót, aki gyémántberakású fegyverével igyekszik irtani az ellent.

A Call of Duty: Warzone-ba és a második világháborús témájú Vanguardba is megérkezik Snoop, itt egy komplett szett része lesz a rapper, általa használható különféle egyedi fegyverekkel és felszerelésekkel. A mobilos változatban már április 1-től, konzolokon április 19-től bújhatunk az előadó bőrébe.

Mindent egybevetve, ha a videojátékok és Snoop Dogg egy mondatba kerülnek, nekünk első gondolatunk mindig a Need For Speed: Underground 2 főmenüje lesz: