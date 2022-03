Nemrég beszámoltunk már Berkay Erdoğanról és vállalkozásáról, az AutoDecorationről: a török férfi Garrett turbókból készített falilámpákat, melyek bármelyik garázs ékkövei lehetnének az autókon felül.

Az ügyeskezű férfi azonban nemcsak turbókkal dolgozik, gyakorlatilag bármit újra tud gondolni, aminek autókhoz van köze. Nem is gondoltuk volna, hogy annyiféle felhasználási módja létezhet egy dugattyúnak, amennyit az alábbi képeken is látni. Erdoğan például szeret órát tenni bele, de ceruza-, telefon- vagy hamutartóvá is tudja alakítani, és ha úgy van, gyertyatalapzatnak is tökéletes.

Mindezeket változó áron, 15-30 ezer forintért kínálja egy webáruházban, kiviteltől függően. Láthatunk ott még jó néhány érdekességet, például kuplung- vagy féktárcsából készült faliórát, de a legegyszerűbb darab egy ruhafogas, ahol az akasztók helyén gyújtógyertyák sorakoznak.