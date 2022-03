A cégcsoport 30 éve foglalkozik gépkocsik javításával, és a hozzátartozó szolgáltatásokkal, kiemelkedő eredményeik vannak az értékesítésben néhány éve pedig már motorkerékpár szegmens vezető márkakereskedése is.

Műszaki vezetőjük most a tavaszi kerék és gumi cserék szezonjában segíti olvasóinkat szakmai tanácsokkal.

Napjainkban mindenki tudja miért fontos az évszaknak megfelelő jó minőségű gumiabronccsal közlekedni. Az azonban sok ügyfélnek el kell magyaráznunk miért is fontos a futómű beállítás a tavaszi és az őszi időszakban.

A megfelelő futómű beállítás csökkenti az üzemanyag fogyasztást és növeli a gumiabroncsok élettartalmát, teljesítményét valamint javítja az utasok és a járművezető kényelmét.

Mikor ellenőriztessük a futómű beállítást?

Ha kerékkel nagy kátyún haladtunk át, ez a nagyvárosi és országúti közlekedésben is elég gyakran előfordul.

Amennyiben azt észleljük, hogy a kormánykerék nehezen tér vissza középállásba.

Az autó valamelyik irányba félre húz, biztosak lehetünk benne, hogy futómű állításra van szükségünk.

Kormányzási nehézséget tapasztalunk vezetésközben, érdemes a futómű állítással kezdeni a hiba keresést.

Nagyobb szervizek után ha felfüggesztés vagy a kormánymű valamely elemét cserélték, nem szabad spórolni a futómű beállításon.

A legszembetűnőbb ha egyenletlenül kopik a gumiabroncs.

Ha azt látjuk, hogy a kormánykerék nincs középállásban

Előfordul, hogy a kerékkel járdaszegélynek ütköztünk.

Az ügyfelek sokszor el is feledkeznek arról, hogy ez megtörtént és nem szólnak, hogy ellenőrizzük a futóművet.

Mi az amivel tavasz kapcsán foglalkoznunk kell még?

Az allergiásoknak mindenképp célszerű a pollenszűrők cseréje, sok kellemetlenségtől kíméljük meg magunkat, ha az autónk szellőző rendszere tiszta.

