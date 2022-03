Különleges szállodákból nincs hiány a világon, különösen érdekesek azok a vendéglátóhelyek, melyek magasan, a fák lombjai között kínálnak pihenést az embereknek. Ilyen például a norvégiai Woodnest is.

Nem kell messzire menni Skandinávián belül hasonlókért, Svédországban is található egy Treehotel nevű egység. A beszédes nevű szállodához most egy új szobát is tervezett a világhírű Bjarke Ingels Group.

A Biosphere névre hallgató 34 négyzetméteres, kétszemélyes szálláshely belülről egy letisztult, modern bútorokkal felszerelt szoba érzetét kelti, természetesen remek kilátással a magasból, köszönhetően a rengeteg ablakkal. Kívülről nézve azonban rengeteg apró doboz veszi körbe a szobát: ezek madárházak, melyekből szám szerint 350 található. Méretük eltérő, így több madárfaj igényeit is ki tudják elégíteni a házak.

A tervezők abban bíznak, hogy a madaraknak kialakított “lakóparknak” köszönhetően növelni tudják a helyi madárpopulációt. A Biosphere egyébként májusban készül el, egy éjszaka várhatóan 428 ezer forintnak megfelelő összegbe kerül majd itt.